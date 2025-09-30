Jardinería: el motivo por el que debes tener una ruda entre tus plantas

Los que están en el mundo de la jardinería señalan que hay una planta que no solo es fácil de cuidar sino que también tiene beneficios medicinales y esotéricos. Se trata de la ruda. Es una especie que ha sido venerada durante años.

Para algunos esta planta es una verdadera guardiana del hogar. Es fácil de mantener y solamente requiere sol y un drenaje adecuado. Pero tiene beneficios que van mucho más allá de su resistencia.

El beneficio más conocido de esta planta es que se considera que la ruda actúa como un escudo de protección energética absorbiendo malas vibras y la negatividad que hay en el ambiente.

Por otra parte, esta planta tiene hojas con un gran aroma. Usada en infusiones con moderación tiene propiedades que sirven para mitigar dolores y malestares.

Por otro lado, desde el Feng Shui se considera que es una planta que atrae abundancia al hogar. Se la relaciona con la prosperidad y la buena suerte.

Además, la ruda es un repelente natural de las plagas. Gracias a su penetrante olor desagrada a algunos insectos evitando que las plagas ataquen a las plantas.

En tanto, es importante ubicarla en lugares estratégicos para potenciar su energía. Se aconseja que esté en la entrada de la casa para que impida el ingreso de las malas energías.