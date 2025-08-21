Limpieza: cómo quitar la grasa del extractor con ingredientes caseros
El vapor y el bicarbonato se convierten en tus mejores aliados para eliminar la suciedad más difícil. Cómo hacer una limpieza del extractor en simples pasos.
Cada vez son más las personas que recurren a trucos caseros de limpieza para resolver los problemas del hogar. Si bien existen desengrasantes y otros productos químicos en el mercado, una limpieza natural al menos una vez al mes ayuda a disminuir la acumulación de grasa y aceites en la cocina.
En el caso del extractor de cocina, este es uno de los elementos que más se ensucian a diario. Por un lado, la grasa de los alimentos (cuando freímos, salteamos o cocinamos carnes) sube con el vapor y se adhiere a los filtros.
Además, el vapor de agua, el polvo del ambiente y los restos de olores también quedan atrapados en el interior, dejando el extractor pegajoso y menos eficiente.
Paso a paso para limpiar el extractor
- Desenchufá el extractor para trabajar con seguridad.
- Retirá los filtros metálicos, que suelen estar sujetos con trabitas.
- En una olla grande o en la bacha, colocá agua bien caliente.
- Agregá media taza de bicarbonato de sodio.
- Sumá un buen chorro de detergente.
- Dejá los filtros en remojo durante 30 a 60 minutos para que la grasa se afloje.
- Frotá con una esponja o cepillo para retirar la suciedad.
- Enjuagá con agua caliente y asegurate de eliminar todo el detergente.
- Secá bien los filtros antes de volver a colocarlos en el extractor.
Tip extra
Si repetís este procedimiento una vez por mes, tu extractor se mantendrá en mejor estado, absorberá mejor los olores y no dejará que la grasa se acumule demasiado.
Además, anteriormente a este proceso podes dejar abajo de la campana extractor una olla con agua y bicarbonato hivierdo, y encender la campana para ablandar la grasa.