Limpieza: cómo quitar la grasa del extractor con ingredientes caseros

El vapor y el bicarbonato se convierten en tus mejores aliados para eliminar la suciedad más difícil. Cómo hacer una limpieza del extractor en simples pasos.

Decile adiós a la grasa del extractor con este truco casero de limpieza.

Cada vez son más las personas que recurren a trucos caseros de limpieza para resolver los problemas del hogar. Si bien existen desengrasantes y otros productos químicos en el mercado, una limpieza natural al menos una vez al mes ayuda a disminuir la acumulación de grasa y aceites en la cocina.

En el caso del extractor de cocina, este es uno de los elementos que más se ensucian a diario. Por un lado, la grasa de los alimentos (cuando freímos, salteamos o cocinamos carnes) sube con el vapor y se adhiere a los filtros.

Además, el vapor de agua, el polvo del ambiente y los restos de olores también quedan atrapados en el interior, dejando el extractor pegajoso y menos eficiente.

El truco casero para limpiar el extractor de la cocina (Shutterstock). Cómo limpiar el extractor de la cocina con un truco casero infalible. Foto: Shutterstock Paso a paso para limpiar el extractor Desenchufá el extractor para trabajar con seguridad.

Retirá los filtros metálicos, que suelen estar sujetos con trabitas.

En una olla grande o en la bacha, colocá agua bien caliente.

Agregá media taza de bicarbonato de sodio.

Sumá un buen chorro de detergente.

Dejá los filtros en remojo durante 30 a 60 minutos para que la grasa se afloje.

Frotá con una esponja o cepillo para retirar la suciedad.

Enjuagá con agua caliente y asegurate de eliminar todo el detergente.

Secá bien los filtros antes de volver a colocarlos en el extractor.

Tip extra Si repetís este procedimiento una vez por mes, tu extractor se mantendrá en mejor estado, absorberá mejor los olores y no dejará que la grasa se acumule demasiado.