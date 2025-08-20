Cómo mejorar la limpieza de tu parrilla usando solo una cebolla

Pasar una cebolla sobre la parrilla caliente se convirtió en un gran truco de limpieza gracias a sus propiedades antibacterianas y desengrasantes.

La limpieza de la parrilla es el primer desafío que enfrentan todos los cocineros a la hora de arrancar un asado. Sin embargo, esto suele deberse a que todavía no conocen el poder que puede tener una simple cebolla en este proceso.

En el último tiempo se ha hecho viral la idea de que una cebolla puede ayudar a desinfectar la parrilla. Y esto ha llevado a investigar las propiedades que tiene frotar una mitad de esta verdura sobre el acero. Entre los beneficios se destacan sus compuestos de azufre, con efecto antibacteriano, que ayudan a eliminar bacterias. También se resalta su poder desengrasante: gracias a su acidez, la cebolla afloja la grasa adherida y restos de comida.

Por otro lado, en parrillas más sucias, el efecto es aún mayor. La cebolla suele dejar un aroma suave que neutraliza olores fuertes de metal o carbón. Al mismo tiempo, al frotarla se comporta como un cepillo natural que recorre cada una de las barras, logrando una limpieza más efectiva de manera casera y sin necesidad de químicos.

Cómo limpiar la parrilla con cebolla El procedimiento es muy sencillo. Con la parrilla aún caliente, se corta una cebolla por la mitad y se frota directamente sobre los hierros. El calor permite que los jugos del vegetal se liberen y actúen sobre la grasa y los restos de comida. Así, en pocos minutos, la superficie queda más limpia y lista para usarse nuevamente.