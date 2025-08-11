Presenta:

Las tres vitaminas que tu piel necesita para tener más firmeza

Una dieta pobre en vitaminas afecta su apariencia y también su capacidad para repararse y protegerse.

Para más luminosidad en la piel come estos alimentos. Foto: Shutterstock

Tu piel habla, y cuando pierde firmeza o se ve apagada, es una señal de que algo falta en tu alimentación. Existen nutrientes que, más que un complemento, son el motor que mantiene la salud y apariencia de la piel. Entre ellos, tres estas vitaminas no pueden faltar.

Las vitaminas que debes tener presente en tu día

La vitamina C es una de las más populares cuando se trata de cuidado de la piel. Su función principal es estimular la producción de colágeno, una proteína esencial para conservar la elasticidad. Además, actúa como antioxidante, ayudando a combatir el daño que provocan los radicales libres. Frutas como guayaba, kiwi, naranja o frutilla son excelentes fuentes naturales de este nutriente.

El kiwi es una fruta con numerosas propiedades saludables Foto: Shutterstock
La vitamina A, por su parte, juega un papel importante en la renovación celular. Una piel que se regenera con frecuencia luce más suave, uniforme y resistente. Se encuentra en alimentos como zanahoria, calabaza, espinaca y yema de huevo. Además, ayuda a prevenir el exceso de sequedad, manteniendo la superficie cutánea en mejores condiciones.

Probá la tarta de zanahoria caramelizada y queso feta. Foto: okdiario
La vitamina E es conocida por su efecto protector frente a las agresiones externas, como la contaminación y los rayos solares. También ayuda a mantener la hidratación, evitando que la piel pierda su suavidad natural. Se puede obtener de nueces, almendras, semillas de girasol y aguacate, alimentos fáciles de sumar a la dieta diaria.

