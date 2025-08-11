Las tres vitaminas que tu piel necesita para tener más firmeza

Una dieta pobre en vitaminas afecta su apariencia y también su capacidad para repararse y protegerse.

Para más luminosidad en la piel come estos alimentos. Foto: Shutterstock

Tu piel habla, y cuando pierde firmeza o se ve apagada, es una señal de que algo falta en tu alimentación. Existen nutrientes que, más que un complemento, son el motor que mantiene la salud y apariencia de la piel. Entre ellos, tres estas vitaminas no pueden faltar.

Las vitaminas que debes tener presente en tu día La vitamina C es una de las más populares cuando se trata de cuidado de la piel. Su función principal es estimular la producción de colágeno, una proteína esencial para conservar la elasticidad. Además, actúa como antioxidante, ayudando a combatir el daño que provocan los radicales libres. Frutas como guayaba, kiwi, naranja o frutilla son excelentes fuentes naturales de este nutriente.

La vitamina A, por su parte, juega un papel importante en la renovación celular. Una piel que se regenera con frecuencia luce más suave, uniforme y resistente. Se encuentra en alimentos como zanahoria, calabaza, espinaca y yema de huevo. Además, ayuda a prevenir el exceso de sequedad, manteniendo la superficie cutánea en mejores condiciones.