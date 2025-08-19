Las tres vitaminas para no perder músculo al envejecer y pocos consumen

Estas vitaminas protegen el músculo al envejecer y pocos incluyen en su dieta. Echa un vistazo y añádelas.

El cuerpo humano necesita fuerza con el paso de los años, y esa energía depende en gran parte de la salud muscular. No se trata solo de hacer ejercicio o de comer proteínas, también entran en juego las vitaminas que regulan procesos internos esenciales para conservar el músculo en buenas condiciones.

Las vitaminas que necesitas Uno de los nutrientes más comentados en este tema es la vitamina D. Sin ella, el organismo no logra absorber bien el calcio, lo que afecta a los huesos y también a la fuerza muscular. La falta de vitamina D se asocia con debilidad y mayor riesgo de caídas en adultos mayores, por lo que se recomienda tomar sol con moderación y consumir alimentos como pescados grasos, huevos o lácteos.

Es posible lograr una figura definida y estilizada sin necesidad de ganar músculo. Foto: Archivo Gana músculo con estas vitaminas. Foto: Archivo La vitamina B12 ocupa un lugar importante porque participa en la formación de glóbulos rojos y en la correcta función del sistema nervioso. Una carencia de esta vitamina genera fatiga y pérdida de masa muscular progresiva. Se encuentra principalmente en alimentos de origen animal como carnes, lácteos y huevos, y en el caso de quienes siguen una dieta vegana, suele requerir suplementos para evitar deficiencias.