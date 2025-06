Las confesiones de Cristian Castro en TV que dejaron a todos con la boca abierta

Cristian Castro lo hizo otra vez. No fue con una canción, ni con una pareja nueva, ni con un escándalo. Esta vez sorprendió con algo que no se esperaba: una entrevista tranquila en la que reveló cómo vive cuando nadie lo ve. Y sus confesiones dejaron a más de uno pensando y también algo desconcertado.

Durante una entrevista con Dante Gebel para CNN, Cristian Castro no se hizo el misterioso ni disfrazó la realidad . Dijo, sin vueltas, que no hace nada. Literalmente. “Miro un punto negro”, lanzó con una tranquilidad absoluta. Y lo repitió varias veces, como si eso fuera parte de su rutina diaria, su manera de estar en el mundo.

Gebel, entre curioso e incómodo, quiso entender mejor. Le preguntó qué pasaría si lo visitara. ¿Qué estaría haciendo en su casa? Cristian Castro respondió con una sonrisa desarmante: “Nada, absolutamente nada”. No cocina, no ve series, no sale a pasear. Solo está. Y eso, para él, ya es suficiente.