Presenta:

Napsix

|

Inteligencia Artificial

Las 3 carreras tradicionales que la inteligencia artificial convirtió en las más demandadas

El impacto de la inteligencia artificial atraviesa diferentes áreas y carreras clásicas que, adaptadas a los nuevos tiempos, ofrecen gran salida laboral.

Napsix

La inteligencia artificial eligió tres carreras tradicionales como las más demandadas.

La inteligencia artificial eligió tres carreras tradicionales como las más demandadas.

El mundo laboral se transforma y cada vez son más las personas que buscan conocer cuáles son las carreras universitarias con mayor salida laboral. Si bien áreas como Ciencia de Datos o Ciberseguridad se encuentran en pleno auge, también existen disciplinas tradicionales que se adaptaron a los cambios tecnológicos gracias a la inteligencia artificial.

Carreras clásicas que se adaptaron a un nuevo contexto

Una de ellas es Economía, una carrera que hoy integra herramientas de IA en la predicción de mercados, el análisis de datos financieros y la planificación estratégica. Quienes eligen esta formación cuentan con un perfil competitivo que les abre puertas tanto en bancos como en organismos públicos y empresas privadas.

Te Podría Interesar

Economía global.jpg
Economía es una de las carreras que según la propia inteligencia artificial se ha adaptado a los nuevos tiempos.

Economía es una de las carreras que según la propia inteligencia artificial se ha adaptado a los nuevos tiempos.

En segundo lugar aparece Psicología, una disciplina que incorpora sistemas de inteligencia artificial en áreas como la salud mental, las neurociencias y el análisis de comportamiento humano. Esta integración permite desarrollar diagnósticos más precisos, programas de terapia online y proyectos de investigación de gran alcance.

Por último, el Marketing y la Comunicación se consolidan como campos profesionales potenciados por la IA. La posibilidad de segmentar audiencias, analizar tendencias de consumo y crear estrategias personalizadas ha convertido a estos especialistas en piezas clave para empresas que buscan crecer en un mercado altamente competitivo.

5fda0d077d6a952363bb13ad_AI-im-Marketing_1920x1080-p-1600
Carreras tradicionales como Marketing suman valor al incorporar herramientas de IA.

Carreras tradicionales como Marketing suman valor al incorporar herramientas de IA.

Estas transformaciones muestran que la inteligencia artificial no solo impulsa nuevas profesiones ligadas a la tecnología, sino que también fortalece carreras tradicionales. Adaptarse a estas herramientas se convierte en una ventaja clave para los profesionales que buscan asegurar empleo estable, salarios competitivos y un lugar destacado en el mercado laboral del futuro.

Archivado en

Notas Relacionadas