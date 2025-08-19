Las 3 carreras tradicionales que la inteligencia artificial convirtió en las más demandadas

El impacto de la inteligencia artificial atraviesa diferentes áreas y carreras clásicas que, adaptadas a los nuevos tiempos, ofrecen gran salida laboral.

El mundo laboral se transforma y cada vez son más las personas que buscan conocer cuáles son las carreras universitarias con mayor salida laboral. Si bien áreas como Ciencia de Datos o Ciberseguridad se encuentran en pleno auge, también existen disciplinas tradicionales que se adaptaron a los cambios tecnológicos gracias a la inteligencia artificial.

Carreras clásicas que se adaptaron a un nuevo contexto Una de ellas es Economía, una carrera que hoy integra herramientas de IA en la predicción de mercados, el análisis de datos financieros y la planificación estratégica. Quienes eligen esta formación cuentan con un perfil competitivo que les abre puertas tanto en bancos como en organismos públicos y empresas privadas.

Economía global.jpg Economía es una de las carreras que según la propia inteligencia artificial se ha adaptado a los nuevos tiempos. TCBoard. En segundo lugar aparece Psicología, una disciplina que incorpora sistemas de inteligencia artificial en áreas como la salud mental, las neurociencias y el análisis de comportamiento humano. Esta integración permite desarrollar diagnósticos más precisos, programas de terapia online y proyectos de investigación de gran alcance.

Por último, el Marketing y la Comunicación se consolidan como campos profesionales potenciados por la IA. La posibilidad de segmentar audiencias, analizar tendencias de consumo y crear estrategias personalizadas ha convertido a estos especialistas en piezas clave para empresas que buscan crecer en un mercado altamente competitivo.