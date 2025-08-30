La rutina revolucionaria para glúteos y abdomen que puedes hacer en casa
Con pocos minutos y ejercicios, este entrenamiento promete fortalecer tus músculos con un solo material.
Incluir un ejercicio de fuerza en tu rutina es imprescindible para construir músculo, sobre todo si quieres tonificar glúteo y abdomen. Estos son músculos que se necesitan para realizar actividades diarias como levantar bolsas de compras, subir escaleras o mantener una buena postura.
Para esta rutina necesitarás una botella de agua. Este material es perfecto para principiantes o para los días de descanso activo. Busca una de plástico y evita los materiales que sean frágiles como el vidrio. Tampoco llenes la botella con agua muy caliente ya que podrías quemarte o dañar la botella.
Te Podría Interesar
Esta es la rutina perfecta para ti
El primer ejercicio es el sumo squat. Recuerda abrir las piernas más que el ancho de hombros, con las puntas de los pies hacia afuera. Luego sujeta la botella con ambas manos entre las piernas y flexiona las rodillas hasta bajar a una sentadilla profunda, manteniendo el pecho erguido.
El peso muerto a una pierna es un ejercicio que aísla los músculos y concentra el trabajo. Sujeta la botella con una mano y apoya todo el peso en la pierna contraria. Inclina el torso hacia adelante mientras llevas la pierna extendida hacia atrás, manteniendo la espalda recta. Baja la botella hacia el suelo y vuelve a la posición inicial.
Por último, vas a realizar levantamiento de cadera con una sola pierna. Para ello apoya la espalda en un banco o sofá y coloca una pierna en el suelo mientras extiendes la otra. Apoya la botella en la cadera y elevala hacia arriba. Tienes que lograr que la pierna apoyada forme un ángulo de 90°.