La planta ideal para el jardín que ahuyenta plagas de manera natural
Agregar ciertas plantas al jardín no solo embellece el espacio, sino que también ayuda a protegerlo de insectos y plagas de forma ecológica y efectiva.
Con la inminente llegada de la primavera se acercan algunas plagas que amenzan a nuestras plantas. Sin embargo, podemos encontrar algunas plantas para poner en el jardín que nos ayudan a combatirlas de forma natural.
Las plantas que nos ayudan a combatir plagas
Algunas plantas tienen propiedades repelentes que mantienen a raya hormigas, mosquitos, pulgones y otros insectos. Entre las más recomendadas se encuentra la albahaca, conocida por su aroma intenso que las plagas no soportan. Además de repeler insectos, su presencia mejora la salud de otras plantas al estimular su crecimiento natural.
Otra opción es la menta, que mantiene alejados a pulgones y hormigas que amenzan con su presencia. Su fuerte aroma, liberado tanto por las hojas como por el aceite esencial, funciona como un repelente natural. Plantarla cerca de flores y vegetales ayuda a crear un jardín más saludable sin químicos.
Finalmente, podemos encontrar que plantas como la caléndula o el romero también son excelentes aliadas para esta tarea. No sólo por mantener lejos a las plagas dañinas sino también porque atraen insectos beneficiosos para el ecosistema. Además, también aportan colores y aromas nuevos al jardín.
Lo mejor de estas plantas es que no necesitan un cuidado excesivo más de un poco de riego y sol. Además, podemos plantarlas tanto en la tierra como en macetas. Estas plantas nos demuestran que es posible tener un jardín protegido de forma natural libre de plagas.