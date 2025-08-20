La planta ideal para el jardín que ahuyenta plagas de manera natural

Agregar ciertas plantas al jardín no solo embellece el espacio, sino que también ayuda a protegerlo de insectos y plagas de forma ecológica y efectiva.

Estas plantas no sólo repelen insectos sino también atraen a otros beneficiosos para el jardín. Foto: Archivo

Con la inminente llegada de la primavera se acercan algunas plagas que amenzan a nuestras plantas. Sin embargo, podemos encontrar algunas plantas para poner en el jardín que nos ayudan a combatirlas de forma natural.

Las plantas que nos ayudan a combatir plagas Algunas plantas tienen propiedades repelentes que mantienen a raya hormigas, mosquitos, pulgones y otros insectos. Entre las más recomendadas se encuentra la albahaca, conocida por su aroma intenso que las plagas no soportan. Además de repeler insectos, su presencia mejora la salud de otras plantas al estimular su crecimiento natural.

Cinco plantas de jardín con hábitos de crecimiento agresivos Tanto la albahaca como la menta ayudan a repeler plagas del jardín. ar.pinterest.com/Sil_Suzy/ Otra opción es la menta, que mantiene alejados a pulgones y hormigas que amenzan con su presencia. Su fuerte aroma, liberado tanto por las hojas como por el aceite esencial, funciona como un repelente natural. Plantarla cerca de flores y vegetales ayuda a crear un jardín más saludable sin químicos.

Finalmente, podemos encontrar que plantas como la caléndula o el romero también son excelentes aliadas para esta tarea. No sólo por mantener lejos a las plagas dañinas sino también porque atraen insectos beneficiosos para el ecosistema. Además, también aportan colores y aromas nuevos al jardín.