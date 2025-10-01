La nueva e inquietante función de ChatGPT que trabaja mientras tú duermes y cómo desactivarla

La inteligencia artificial de Open IA tiene una inquietante función para que organices tu día. Descubre más sobre ella.

ChatGPT lanzó una nueva función llamada Pulse. Esta convierte al famoso chatbot en un asistente proactivo capaz de realizar investigaciones y entregar informes según las necesidades de cada usuario. Esta actualización de la inteligencia artificial ha traído sorpresa y temor entre los usuarios.

¿Qué hace esta nueva función? Pulse analiza de manera automática la actividad reciente de cada usuario y aparta los elementos más relevantes —como conversaciones con el chat, valoraciones u otro tipo de información — y a partir de ello, construye un resumen para que lo puedas leer cuando te despiertas.

Investigación OpenAI.ChatGPT - Interna 1 La nueva función del ChatGPT que te va a sorprender. Archivo.

Cuando prendes tu celular encontrarás tarjetas visuales con recordatorios de reuniones, actividades, avances de proyectos o recomendaciones personalizadas. El fin es que el usuario pueda organizarse y tenga una hoja de ruta que le permita leer todo en un solo lugar y no revisar muchas apps.

Pulse ofrece la opción de conectarse con servicios externos como Gmail o Google Calendar. Y si quieres personalizar aún más tu experiencia, con el botón Curate podrás pedir que se prioricen determinados temas o enfoques. Así el chat personaliza la información sobre sugerencias y no suposiciones.