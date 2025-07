Jardinería: las plantas que puedes tener si en tu baño entra poca luz

Los aficionados al jardín señalan que el truco consiste en elegir plantas para el baño que sean amantes de la humedad y que no sean dependientes de la luz directa. Solamente deben estar cerca de una fuente de luz mínima.

Las plantas en el baño tienen múltiples beneficios. Jardinería. Foto: Fuente: Shutterstock

Por otra parte, si no hay luz natural se puede sumar luz artificial blanca. La humedad es un gran plus para que las plantas vivan sin problema. En el caso de que el baño no tenga luz se pueden ir rotando las plantas cada cierto periodo.