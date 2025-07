Jardinería: las plantas para niños que no son tóxicas

Los que se dedican a la jardinería conocen cuáles plantas son mejores para las familias que tienen niños y mascotas. Se trata de ejemplares que no son tóxicos y que sirven para decorar y dar vida y amor al hogar.

Jardinería: plantas para niños

Hay algunas opciones de plantas de interior que no son tóxicas para familias que tienen niños pequeños. Además, son fáciles de cuidar y hermosas. Una de las opciones es la calathea. No solo es exótica sino que además no es tóxica. Prefieren mucha humedad y luz indirecta alta.