Horóscopo gitano: los signos zodiacales que viven buscando la aprobación de los demás

Algunos perfiles del horóscopo gitano tienen una necesidad profunda de aprobación. No se trata de inseguridad pura y simple, sino de un deseo casi compulsivo de agradar. A veces modifican su forma de ser para encajar.

Otras veces exageran conductas, cambian de opinión según con quién estén o se esfuerzan demasiado en mostrar que son “los mejores” en algo. Les cuesta poner límites, y en su búsqueda de aceptación, muchas veces estos signos terminan jugando un papel que no les pertenece.

Copa (Acuario) también suele adoptar actitudes pick me, aunque desde otro ángulo. Quiere destacarse por ser distinto, especial, único. Y aunque eso le da una identidad fuerte, muchas veces se vuelve una actuación constante. Se esfuerza por demostrar que no es como los demás, y eso, paradójicamente, también es una forma de buscar aprobación.

astrología, pick me En su afán de ser aceptados, a veces pierden de vista quiénes son realmente. Shutterstock

Puñal (Aries), por su parte, busca validación a través del logro. Este signo quiere ser admirado, no tanto por lo que es sino por lo que consigue. Quiere ser el mejor, el más rápido, el más fuerte. Pero cuando no lo logra, siente que no vale nada. Le cuesta separar su valor personal del reconocimiento externo.