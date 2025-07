Horóscopo gitano: los signos zodiacales que arrastran temas no resueltos

A veces no se nota en la superficie, pero está ahí: una forma de amar, de callar, de rebelarse o de exigirse que tiene raíces antiguas. El horóscopo gitano señala que ciertos signos zodiacales arrastran temas no resueltos con la figura del padre o con alguien que ocupó ese rol. No siempre se trata de peleas ni de ausencia total. Puede ser una exigencia, una falta de expresión afectiva o una mirada que nunca se sintió suficiente.