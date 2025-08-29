Horóscopo gitano: los signos zodiacales que se destacan por tener la deseada "viveza criolla"

Algunos signos zodiacales, según el horóscopo gitano, tienen un ingenio natural que les permite encontrar atajos, resolver problemas rápido y moverse con picardía en cualquier situación.

La astucia es el rasgo que define a estos signos zodiacales.

El horóscopo gitano muestra que no todos enfrentan la vida de la misma manera. Hay quienes siguen las reglas al pie de la letra, y otros que, con astucia y picardía, encuentran caminos alternativos para lograr sus objetivos. Estos perfiles se caracterizan por su ingenio, su capacidad de improvisar y por detectar oportunidades que a otros se les escapan. Un signo zodiacal con esta energía suele destacarse porque, sin necesidad de grandes recursos, sabe cómo salir adelante.

Puñal (Aries) es uno de ellos. Su viveza se nota en la rapidez con la que toma decisiones y en su habilidad para reaccionar en medio de los imprevistos. Aries no espera a que la solución aparezca: la crea en el momento, con coraje y picardía.

Candelabro (Géminis) brilla por su inteligencia práctica. Tiene la palabra justa, sabe convencer y salir bien parado incluso en los escenarios más complicados. Su astucia radica en la capacidad de leer el ambiente y adaptar su discurso a lo que más le conviene.

Moneda (Libra), aunque aparenta ser más diplomático, es uno de los signos que mejor maneja la viveza criolla. Encuentra la manera de quedar bien con todos y al mismo tiempo sacar beneficio de la situación. Su encanto social es la herramienta que utiliza para lograr sus metas sin generar conflictos visibles.

Los signos del zodiaco menos apasionados, según la astrología Foto: Freepik El horóscopo gitano revela quiénes sobresalen por su picardía natural. Freepik