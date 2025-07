Horóscopo gitano: los signos zodiacales que no saben controlar su ira

Hay enojos que duran un minuto, otros que se instalan como una tormenta que no cede. Algunos signos zodiacales viven con la mecha corta y, cuando explotan, no miden palabras ni gestos. El horóscopo gitano señala a quienes no logran gestionar la bronca con calma. Les cuesta hablar sin gritar o escuchar sin atacar. La reacción es tan rápida como intensa.