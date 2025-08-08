Horóscopo gitano: los signos zodiacales que necesitan hacer un corte energético con alguien del pasado

Algunas personas ya no están, pero su energía sigue presente. Estos signos del horóscopo gitano arrastran lazos invisibles que les impiden avanzar.

Hay personas que ya no forman parte de nuestra vida, pero siguen ahí. En recuerdos, emociones, pensamientos repetidos o incluso sueños. El horóscopo gitano advierte que ciertos perfiles del zodíaco están atravesando un momento en el que urge soltar energías que no les pertenecen. No se trata de cortar de manera abrupta o forzada, sino de entender qué lazo sigue atado y por qué cuesta tanto dejarlo ir.

En este contexto, hay cuatro signos zodiacales que se encuentran particularmente sensibles a este tipo de conexiones del pasado. Y aunque hayan intentado cerrar, algo todavía los ata.

Uno de ellos es Puñal (Aries). Su intensidad hace que se comprometa con fuerza cuando quiere a alguien, y aunque parezca que ya dio vuelta la página, muchas veces sigue peleando internamente con situaciones que ya no tienen solución. Para sanar, este signo zodiacal necesita aceptar que no todo se resuelve con acción, a veces hay que rendirse con dignidad.

Corte energético: una limpieza emocional necesaria, según el horóscopo gitano

Otro caso es el de Corona (Leo), que suele mantener la imagen de fortaleza incluso cuando por dentro está reviviendo escenas antiguas. Le cuesta soltar si hubo admiración o algo que lo hizo brillar. Pero ese pasado que parecía dorado ahora solo pesa, y lo frena. El corte energético será clave para que vuelva a brillar de verdad.

Por su parte, Rueda (Cáncer) se queda pegado a vínculos que fueron intensos, aunque hayan dolido. Le cuesta soltar no por lo que fue, sino por lo que soñó que podría ser. Esa fantasía sostenida en silencio lo ata emocionalmente. El horóscopo gitano le sugiere hacer un duelo consciente y amoroso.