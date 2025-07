Horóscopo gitano: los signos zodiacales que más sienten la crisis de los 40

Llegar a los 40 no es igual para todos. Hay quienes lo transitan con serenidad, pero otros sienten que se enfrentan a un espejo sin filtros: decisiones tomadas, sueños postergados, tiempo que ya no vuelve. El horóscopo gitano revela cuáles son los signos zodiacales que viven esta etapa con mayor intensidad. No por inmadurez, sino porque su naturaleza los empuja a revisar, cuestionar o incluso derrumbarse para volver a empezar.