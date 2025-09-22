Horóscopo para emprendedores: cuándo iniciar tu negocio para no fallar en el intento

La astrología analiza los movimientos planetarios y te sugiere el mejor momento para empezar a crecer. No te lo puedes perder si eres emprendedor.

El horóscopo te advierte sobre la importancia de la luna. Foto: Shutterstock.

Comenzar un proyecto o negocio es todo un desafío. Este puede estar marcado por obstáculos continuos que desintegran tus ganas y el éxito del emprendimiento. Para reducir esas posibilidades, es mejor que prestes atención a las predicciones del horóscopo sobre la luna.

En la antigüedad, los agricultores se guiaban por la luna para sembrar y cosechar. Hoy la astrología moderna funciona de la misma manera ya que analiza la posición de los planetas, las relaciones que existen entre ellos y cómo sus energías afectarán a las personas y sus proyectos.

luna, luna de sangre, La luna es clave para preparar el lanzamiento de tu proyecto, según el horóscopo. Shutterstock

Las fases de la luna, según el horóscopo El horóscopo aseguró que la Luna Nueva es perfecta para plantear intenciones pero no para comenzar. Es conveniente esperar 1 o 2 días para lanzar tu proyecto. En cambio, el cuarto creciente es ideal para iniciar proyectos gracias a la energía de expansión que transmite.

La Luna llena es un gran momento para hacer lanzamientos públicos o eventos, pero no para procesos largos. La Luna llena invita a mover las redes sociales de tu proyecto o contactar con otras personas que puedan ayudarte. Por el contrario, la luna menguante señala el cierre de ciclos para que ordenes y reflexiones sobre tu trayectoria.