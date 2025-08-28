Emanuel Noir de Ke Personajes y su nueva novia española causaron furor

Emanuel Noir confirmó su romance con una figura reconocida en España y Chile y encendió las redes sociales. Las imágenes no dejaron lugar a dudas sobre la intensidad de este vínculo que recién comienza. El líder de Ke Personajes sorprendió y selló la relación con Gemma Collado, influencer y ex participante de realities.

La primera señal llegó a través de una foto en blanco y negro que él compartió en Instagram . La imagen, tomada desde la cama frente a un espejo, estuvo acompañada de una frase cargada de emoción: “En el momento justo de mi vida. Dios obró con tu presencia. Presente y futuro”. Ese mensaje bastó para que sus seguidores comenzaran a hablar del nuevo romance.

Gemma respondió sin demoras y subió un carrusel de imágenes con la frase “Remal, pero mal de bien”. Emanuel no dejó pasar la oportunidad y comentó con ternura: “Muy bien”. Ese breve intercambio fue suficiente para que la relación quedara confirmada públicamente, algo que ya muchos sospechaban desde hacía semanas.

Las pruebas no se detuvieron ahí. En las últimas horas, la modelo europea compartió en sus historias postales de Concepción del Uruguay, la ciudad natal del cantante. Una foto desde la casa de Emanuel, otra de un clásico chocolate argentino y una caminata por la costanera juntos terminaron de sellar la evidencia.

Las imágenes donde se los ve abrazados y sonrientes recorrieron rápidamente las redes y generaron reacciones en fanáticos de ambos lados del océano. Los seguidores de Ke Personajes celebraron la felicidad del músico, mientras que los fans de Gemma en España y Chile multiplicaron mensajes de apoyo a la pareja.

Con más de 915 mil seguidores en Instagram, la española tiene un alcance enorme y cada publicación se convierte en tendencia. Su pasado en programas como ¿Volverías con tu ex? y Doble tentación la hizo muy conocida en Chile, y ahora su relación con Emanuel abre un puente cultural entre la música argentina y el entretenimiento ibérico.