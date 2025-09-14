Presenta:

El truco con café molido que hace crecer tus plantas sin gastar dinero

Ya sea en macetas de balcón, en un huerto urbano o en el patio de casa, esta práctica le dará vida a tus plantas.

Napsix

Los posos de café son el producto de desecho de la preparación del café. También se lo conoce como borra de café. Foto: guadarrama.coffee
El café molido alimenta a las plantas y transforma un jardín sin vida en un espacio lleno de color. La primera manera de usarlo es como fertilizante directo. Basta con esparcir una capa fina de café molido alrededor de la base de la planta y mezclarlo con la tierra. Esto aporta nitrógeno, fósforo y potasio, elementos esenciales para que las raíces se fortalezcan y las hojas se mantengan más verdes.

Tus plantas bien nutridas

Otra opción es añadir el café a tu compost. Al integrarlo con restos de frutas, verduras y hojas secas, se enriquece la mezcla con compuestos que aceleran el proceso de descomposición. El resultado es un abono natural de gran calidad, capaz de mejorar la estructura del suelo y aumentar su capacidad de retener humedad.

JARDÍN EL CAFÉ ES BENEFICIOSO PARA LAS PLANTAS POR LA CANTIDAD DE NUTRIENTES QUE TIENE Foto: SHUTTERSTOCK
El café molido también actúa como repelente natural contra plagas molestas. Espolvorearlo alrededor de la base ayuda a mantener alejados a ciertos insectos que dañan los cultivos. Así, las plantas crecen más protegidas sin necesidad de recurrir a productos químicos. Es un recurso simple que funciona como barrera y además perfuma la tierra.

Utiliza el café de todas las mañanas para que tus plantas crezcan sanas sin plagas Foto: Shutterstock
Para obtener buenos resultados conviene usar el café en pequeñas cantidades y de manera periódica. Una aplicación cada dos o tres semanas es suficiente para notar cambios visibles en la salud de las plantas. Un exceso de posos puede compactar la tierra y dificultar la circulación del agua, por lo que la moderación es fundamental.

