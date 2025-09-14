El truco con café molido que hace crecer tus plantas sin gastar dinero
Ya sea en macetas de balcón, en un huerto urbano o en el patio de casa, esta práctica le dará vida a tus plantas.
El café molido alimenta a las plantas y transforma un jardín sin vida en un espacio lleno de color. La primera manera de usarlo es como fertilizante directo. Basta con esparcir una capa fina de café molido alrededor de la base de la planta y mezclarlo con la tierra. Esto aporta nitrógeno, fósforo y potasio, elementos esenciales para que las raíces se fortalezcan y las hojas se mantengan más verdes.
Tus plantas bien nutridas
Otra opción es añadir el café a tu compost. Al integrarlo con restos de frutas, verduras y hojas secas, se enriquece la mezcla con compuestos que aceleran el proceso de descomposición. El resultado es un abono natural de gran calidad, capaz de mejorar la estructura del suelo y aumentar su capacidad de retener humedad.
Te Podría Interesar
El café molido también actúa como repelente natural contra plagas molestas. Espolvorearlo alrededor de la base ayuda a mantener alejados a ciertos insectos que dañan los cultivos. Así, las plantas crecen más protegidas sin necesidad de recurrir a productos químicos. Es un recurso simple que funciona como barrera y además perfuma la tierra.
Para obtener buenos resultados conviene usar el café en pequeñas cantidades y de manera periódica. Una aplicación cada dos o tres semanas es suficiente para notar cambios visibles en la salud de las plantas. Un exceso de posos puede compactar la tierra y dificultar la circulación del agua, por lo que la moderación es fundamental.