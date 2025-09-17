El reencuentro de Ben Affleck y Matt Damon llega a Netflix con una historia explosiva

Netflix reúne a Ben Affleck y Matt Damon en un thriller donde el dinero lo cambia todo. Lealtades rotas, tensión y un botín que nadie debería haber encontrado.

Ben Affleck y Matt Damon, juntos otra vez en un thriller de Netflix. Foto: Archivo

Netflix anunció el estreno de una película que reúne a una dupla que marcó una época. Se trata de un thriller protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon en un relato donde la lealtad se pone a prueba y nadie sabe en quién confiar.

Según se pudo conocer, el film llevará de nombre "El Botín" y comienza cuando un grupo de agentes de policía de Miami descubre una fortuna oculta en un depósito abandonado. Lo que parecía un hallazgo se convierte en una bomba de tiempo: el rumor se esparce, las alianzas se quiebran y el dinero empieza a cambiarlo todo. ¿Quién está dispuesto a traicionar por un botín que nadie debería haber visto?

La película está dirigida por Joe Carnahan, conocido por su estilo crudo y narrativas intensas. El guion mezcla acción, dilemas morales y tensión psicológica, con el sello de Artists Equity, la productora fundada por Affleck y Damon. Es su tercera colaboración reciente, luego de Air y El último duelo, y promete ser la más oscura.

Mira el trailer oficial de Netflix Embed - El Botín - tráiler oficial de Netflix

Elenco completo Además del dúo protagónico, el reparto incluye a: