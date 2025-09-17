El reencuentro de Ben Affleck y Matt Damon llega a Netflix con una historia explosiva
Netflix reúne a Ben Affleck y Matt Damon en un thriller donde el dinero lo cambia todo. Lealtades rotas, tensión y un botín que nadie debería haber encontrado.
Netflix anunció el estreno de una película que reúne a una dupla que marcó una época. Se trata de un thriller protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon en un relato donde la lealtad se pone a prueba y nadie sabe en quién confiar.
Según se pudo conocer, el film llevará de nombre "El Botín" y comienza cuando un grupo de agentes de policía de Miami descubre una fortuna oculta en un depósito abandonado. Lo que parecía un hallazgo se convierte en una bomba de tiempo: el rumor se esparce, las alianzas se quiebran y el dinero empieza a cambiarlo todo. ¿Quién está dispuesto a traicionar por un botín que nadie debería haber visto?
Te Podría Interesar
La película está dirigida por Joe Carnahan, conocido por su estilo crudo y narrativas intensas. El guion mezcla acción, dilemas morales y tensión psicológica, con el sello de Artists Equity, la productora fundada por Affleck y Damon. Es su tercera colaboración reciente, luego de Air y El último duelo, y promete ser la más oscura.
Mira el trailer oficial de Netflix
Elenco completo
Además del dúo protagónico, el reparto incluye a:
- Steven Yeun
- Teyana Taylor
- Kyle Chandler
- Scott Adkins
- Catalina Sandino Moreno
- Sasha Calle
- Néstor Carbonell
- Lina Esco
El Botín llega a Netflix el 16 de enero de 2026, con estreno global. El tráiler oficial ya está disponible y deja ver el tono oscuro, los enfrentamientos internos y el dilema ético que atraviesa a cada personaje.