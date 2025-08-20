Diego Brancatelli recibió una dura advertencia: el motivo

Tras una nota que brindó a Gerogina Barbarossa, Diego Brancatelli recibió un llamado del marido de Mariana Brey. ¿Qué fue lo que pasó?

Marcela Tauro contó todo en Infama. Sucedió que la tensión entre Diego Brancatelli y Mariana Brey no cesó, a pesar de que desde C5N les pidieron que bajen la intensidad, y ahora quien se metió en el conflicto fue Pablo Melillo, el marido de ella.

"Brancatelli hizo una nota con Georgina Barbarossa y estaba Mariana Brey, parece que no la trató bien al aire", reveló Tauro y continuó: "Entonces el marido de ella, Pablo, lo llamó y le dijo ‘vos a mi mujer no la vas a volver a tratar así porque te voy a ir a buscar'".

Acto seguido, la comunicadora expresó su postura. "Por supuesto que Brey se puede defender sola, pero parece que Brancatelli traspasó un límite, porque Pablo sino no se mete. A mí me gusta que la persona que esté con vos, hombre, mujer, lo que sea, te defienda, te cuide y salga a bancarte públicamente. Soy antigua en eso. Tampoco lo amenazó, y hay que ver qué le contestó Diego".

Diego Brancatelli habló tras los rumores de que habría echado a Mariana Brey de Argenzuela El conductor y la panelista tuvieron un fuerte cruce por una entrevista a Pablo Moyano Foto: Captura de TV Diego Brancatelli y Mariana Brey ¿Qué pasó entre Mariana Brey y Diego Brancatelli? La dupla ha tenido varios encontronazos en Indomables, el ciclo de C5N. Es que ambos tienen una visión diferente sobre diversas situaciones de la realidad y analizan la coyuntura de forma opuesta. Pero todo escaló a otro nivel cuando él atacó a su compañera cuando ella hizo una consulta la madre de Alexia Abaigar, una de las militantes detenidas por arrojar excremento en la casa de José Luis Espert.