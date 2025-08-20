Diego Brancatelli recibió una dura advertencia: el motivo
Tras una nota que brindó a Gerogina Barbarossa, Diego Brancatelli recibió un llamado del marido de Mariana Brey. ¿Qué fue lo que pasó?
Marcela Tauro contó todo en Infama. Sucedió que la tensión entre Diego Brancatelli y Mariana Brey no cesó, a pesar de que desde C5N les pidieron que bajen la intensidad, y ahora quien se metió en el conflicto fue Pablo Melillo, el marido de ella.
"Brancatelli hizo una nota con Georgina Barbarossa y estaba Mariana Brey, parece que no la trató bien al aire", reveló Tauro y continuó: "Entonces el marido de ella, Pablo, lo llamó y le dijo ‘vos a mi mujer no la vas a volver a tratar así porque te voy a ir a buscar'".
Acto seguido, la comunicadora expresó su postura. "Por supuesto que Brey se puede defender sola, pero parece que Brancatelli traspasó un límite, porque Pablo sino no se mete. A mí me gusta que la persona que esté con vos, hombre, mujer, lo que sea, te defienda, te cuide y salga a bancarte públicamente. Soy antigua en eso. Tampoco lo amenazó, y hay que ver qué le contestó Diego".
¿Qué pasó entre Mariana Brey y Diego Brancatelli?
La dupla ha tenido varios encontronazos en Indomables, el ciclo de C5N. Es que ambos tienen una visión diferente sobre diversas situaciones de la realidad y analizan la coyuntura de forma opuesta. Pero todo escaló a otro nivel cuando él atacó a su compañera cuando ella hizo una consulta la madre de Alexia Abaigar, una de las militantes detenidas por arrojar excremento en la casa de José Luis Espert.
"Ella es víctima, estuvo tres días presa, qué le estás preguntando, eso es lo grave, lo que está pasando, no las preguntas que hacés. Estás preguntando pelot****", disparó el periodista.