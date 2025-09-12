Después de los rumores, Leandro Paredes se mostró con su pareja en una noche especial

Leandro Paredes asistió al teatro junto a su esposa Camila Galante y recibió una ovación del público. La salida se dio en medio de rumores de infidelidad.

En medio de rumores que circularon en redes y medios sobre una supuesta infidelidad, Leandro Paredes reapareció en público junto a su esposa Camila Galante. La pareja asistió a la obra Rocky en el Teatro Lola Membrives, en una noche cargada de gestos, miradas y una ovación que no pasó desapercibida.

La salida teatral fue interpretada por muchos como una señal de unidad. Paredes y Galante se mostraron sonrientes, relajados y atentos a los flashes, en un contexto donde las especulaciones sobre su vida privada habían tomado fuerza. La imagen de ambos juntos en el teatro porteño se viralizó rápidamente en redes sociales.

shutterstock_2409602613 Leandro Paredes fue a ver Rocky junto a su esposa. Foto: Archivo

En medio de rumores de infidelidad: una noche de teatro, ovación y gestos públicos Según testigos, el público los recibió con aplausos y muestras de afecto. La obra elegida, Rocky, fue el escenario perfecto para una aparición que buscó mostrar normalidad y cercanía. En redes sociales, las fotos de la pareja sentada en primera fila se multiplicaron, acompañadas de mensajes como “pura química” y “la mejor respuesta a los rumores”.

Camila Galante, que mantiene un perfil más reservado, acompañó a Paredes con naturalidad. Ambos compartieron la salida con amigos y se retiraron sin hacer declaraciones. La escena fue captada por los presentes, que destacaron el gesto como una forma de “bajarle el pulgar” a las versiones que circulaban.