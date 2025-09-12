Tres series de comedia argentinas para disfrutar en Netflix

Netflix cuenta con un amplio catálogo. Aquí te recomendamos tres series de comedia argentinas que están disponibles en la plataforma.

Si eres amantes de las series, de la comedia y de las producciones argentinas, entonces aquí te dejamos tres recomendaciones que puedes disfrutar en Netflix. Lo único que debes hacer es prender el televisor, recostarte sobre el sillón y comenzar a reír.

Casi feliz Protagonizada por Sebastián Wainraich, esta serie narra las vivencias semi-autobiográficas de un conductor de radio que intenta equilibrar su vida profesional con una personal bastante caótica. A lo largo de la historia, se lo ve lidiar con su exesposa (a quien aún ama), sus hijos, sus inseguridades y sus frustraciones con mucho humor ácido y toques de melancolía. Es una tira íntima, con un humor más reflexivo que explosivo, ideal si te gustan las historias que mezclan comedia con momentos de introspección real.

Sebastián Wainraich es el creador y protagonista de esta producción. Foto: Archivo NETFLIX. Casi feliz

Envidiosa La historia gira en torno a una mujer que aparenta tener una vida perfecta, pero que, en el fondo, lidia con una profunda inseguridad y celos hacia quienes la rodean. La serie explora el lado más humano de la envidia, pero con un tono ligero y momentos cómicos que suavizan el conflicto interno del personaje principal. Tiene un enfoque actual sobre las redes sociales, la imagen personal y el deseo constante de validación, todo con una narrativa moderna y un humor que alterna entre lo sarcástico y lo emocional. Actúan: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Martin Garabal, Marina Bellati y Lorena Vega, entre otros.

Envidiosa La serie ya es furor en la plataforma. Foto: Netflix Netflix: Envidiosa