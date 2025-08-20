Cuál es el "capítulo perdido" de El Chavo del 8

El Chavo del 8 es el programa que creó Roberto Gómez Bolaños en la década del '70 y que trascendió a más de una generación. Sus personajes se ganaron el corazón de miles y miles de personas no solo en México, sino en otras partes del mundo.

La tira pone el foco en las vivencias de un grupo de personas que habitan una particular vecindad. Allí vive un niño que realiza travesuras y que, junto a sus amigos, ocasiona malentendidos y discusiones entre los vecinos. Está apuntado a un público adulto y la dirección y producción estuvo a cargo de Enrique Segoviano y Carmen Ochoa.

El Chavo del 8 tuvo de un total de 290 capítulos; sin embargo, el 142 se destacó entre todos porque se le denominó “El capítulo perdido”. ¿Por qué? Sucedió que a Chespirito se le ocurrió que el protagonista debía morir atropellado, pero esta idea no fue muy bien recibida por el elenco y amenazaron con abandonar la serie. Para evitar tensiones, Gómez Bolaños desechó los planes y el episodio nunca se emitió.

Dónde se puede ver la biopic del creador de El Chavo del 8 Max estrenó Chespirito: sin querer queriendo, la biopic de Roberto Gómez Bolaños en junio de este año. Los actores de la serie no sólo interpretan a los personajes de la vecindad, sino al elenco real que trabajó con Chespirito durante muchos años.