Compañeros IA: qué son y por qué son tan preocupantes en la adolescencia

Un estudio señala que el 72% de los adolescentes en EEUU interactúa con ellos e implica un riesgo para la privacidad, dependencia y exposición.

Un estudio reveló que la IA se ha vuelto la mejor compañía para los adolescentes. Este reveló que el 72% de los jóvenes de EEUU ha usado un compañero de inteligencia artificial y documentó cómo y por qué la adolescencia interactúa con estas plataformas. También advierte sobre los riesgos que se avecinan.

Los compañeros de IA son sistemas de inteligencia artificial diseñados para simular conversaciones personales y sostenidas con los usuarios. Pero a diferencia de los asistentes virtuales que responden preguntas, el compañero IA crea vínculos, dialoga y participa en escenarios imaginarios.

ChatGPT 5 - Portada Cada vez más niños utilizan la inteligencia artificial. shutterstock.com ¿Qué dejó el estudio? El estudio reveló que siete de cada diez encuestados han probado un compañero de IA y más de la mitad lo hace de manera regular. Las estadísticas muestran que un 13% que lo utiliza y un 21% varias veces por semana. Un 30% lo usa como compañeros para entretenimiento, un 28% por curiosidad tecnológica, un 18% para pedir consejos y un 17% argumentó que era una buena compañía a cualquier hora del día.

A pesar de que muchos adolescentes ven a la IA como una herramienta más que como un amigo, un 33% la emplea para la interacción social o vínculos afectivos para apoyo emocional, prácticas de conversación o interacciones de carácter romántico. Y esto último es lo que más preocupación causa.