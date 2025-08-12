Presenta:

Compañeros IA: qué son y por qué son tan preocupantes en la adolescencia

Un estudio señala que el 72% de los adolescentes en EEUU interactúa con ellos e implica un riesgo para la privacidad, dependencia y exposición.

5fda0d077d6a952363bb13ad_AI-im-Marketing_1920x1080-p-1600
Archivo MDZ

Un estudio reveló que la IA se ha vuelto la mejor compañía para los adolescentes. Este reveló que el 72% de los jóvenes de EEUU ha usado un compañero de inteligencia artificial y documentó cómo y por qué la adolescencia interactúa con estas plataformas. También advierte sobre los riesgos que se avecinan.

Los compañeros de IA son sistemas de inteligencia artificial diseñados para simular conversaciones personales y sostenidas con los usuarios. Pero a diferencia de los asistentes virtuales que responden preguntas, el compañero IA crea vínculos, dialoga y participa en escenarios imaginarios.

ChatGPT 5 - Portada
Cada vez más niños utilizan la inteligencia artificial.

¿Qué dejó el estudio?

El estudio reveló que siete de cada diez encuestados han probado un compañero de IA y más de la mitad lo hace de manera regular. Las estadísticas muestran que un 13% que lo utiliza y un 21% varias veces por semana. Un 30% lo usa como compañeros para entretenimiento, un 28% por curiosidad tecnológica, un 18% para pedir consejos y un 17% argumentó que era una buena compañía a cualquier hora del día.

A pesar de que muchos adolescentes ven a la IA como una herramienta más que como un amigo, un 33% la emplea para la interacción social o vínculos afectivos para apoyo emocional, prácticas de conversación o interacciones de carácter romántico. Y esto último es lo que más preocupación causa.

beneficios-de-la-inteligencia-artificial-en-la-educacion
El peligro de la IA es que los niños dejen de interactuar entre ellos.

De hecho, un tercio de los usuarios dijo haber elegido a la IA en lugar de una persona para conversar sobre un asunto importante, y uno de cada cuatro compartió sus datos personales. Sin embargo, la confianza en la inteligencia artificial está lejos de ser plena porque el 50% manifestó desconfianza y solo un 23% manifestó que confía completamente en ella.

