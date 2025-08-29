Cómo limpiar manchas de café en ropa blanca sin dañarla

Llegan los días soleados y volvemos a elegir ropa blanca. Pero con este tipo de outfit también aparecen algunos riesgos: una salpicadura de café , un accidente en el desayuno o una bebida derramada pueden dejar marcas difíciles de limpiar . Y como la ropa blanca lo muestra todo, el impacto visual es mayor.

Sin embargo, no hay que desesperar. Según expertos en limpieza, existen métodos caseros que permiten eliminar las manchas sin dañar la tela ni alterar el color. Lo importante es actuar rápido y elegir el truco adecuado según el tipo de prenda.

Si detectás la mancha mientras aún está húmeda, hay un truco casero que puede salvar tu prenda:

Este método funciona porque la sal actúa como absorbente inmediato y el limón, gracias a su ácido cítrico, como blanqueador natural. Es ideal para ropa blanca y manchas frescas. Evitá usarlo en prendas de color, ya que el limón puede aclararlas.

manchas-cafe.jpg Estos ingredientes de casa no dañan las telas y quitan las manchas de café. Foto: Archivo

Qué hacer si la mancha ya está seca

Si la mancha de café ya se secó, el vinagre blanco es tu mejor aliado:

Aplicá vinagre directamente sobre la mancha

Dejá actuar 15 minutos

Enjuagá y lavá como de costumbre

El vinagre blanco contiene ácido acético, que debilita las moléculas del café y ayuda a desprenderlas de la tela. Es especialmente efectivo en tejidos como algodón o lino, y también elimina olores, lo que puede ayudarte también en limpiezas más profundas.