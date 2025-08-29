Presenta:

Cómo limpiar manchas de café en ropa blanca sin dañarla

Debido a su concentración el café puede convertirse en una mancha difícil de quitar. Cómo limpiar las manchas en simples pasos.

Napsix

Con sal, limón o vinagre podés limpiar manchas de café de forma rápida y eficaz. Foto: Freepik

Llegan los días soleados y volvemos a elegir ropa blanca. Pero con este tipo de outfit también aparecen algunos riesgos: una salpicadura de café, un accidente en el desayuno o una bebida derramada pueden dejar marcas difíciles de limpiar. Y como la ropa blanca lo muestra todo, el impacto visual es mayor.

Sin embargo, no hay que desesperar. Según expertos en limpieza, existen métodos caseros que permiten eliminar las manchas sin dañar la tela ni alterar el color. Lo importante es actuar rápido y elegir el truco adecuado según el tipo de prenda.

Qué hacer apenas te manchás con café

Si detectás la mancha mientras aún está húmeda, hay un truco casero que puede salvar tu prenda:

  • Aplicá sal sobre la mancha para que absorba el líquido
  • Sumá unas gotas de jugo de limón
  • Dejá actuar 15 minutos
  • Frotá con jabón neutro y enjuagá con agua fría

Este método funciona porque la sal actúa como absorbente inmediato y el limón, gracias a su ácido cítrico, como blanqueador natural. Es ideal para ropa blanca y manchas frescas. Evitá usarlo en prendas de color, ya que el limón puede aclararlas.

manchas-cafe.jpg
Estos ingredientes de casa no dañan las telas y quitan las manchas de café. Foto: Archivo

Qué hacer si la mancha ya está seca

Si la mancha de café ya se secó, el vinagre blanco es tu mejor aliado:

  • Aplicá vinagre directamente sobre la mancha
  • Dejá actuar 15 minutos
  • Enjuagá y lavá como de costumbre

El vinagre blanco contiene ácido acético, que debilita las moléculas del café y ayuda a desprenderlas de la tela. Es especialmente efectivo en tejidos como algodón o lino, y también elimina olores, lo que puede ayudarte también en limpiezas más profundas.

