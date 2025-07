Cómo fue el último encuentro entre El Chavo del 8 y El Señor Barriga

Chespirito entró en la habitación en una silla de ruedas y apenas lo tuvo enfrente, con su clásico humor le preguntó: "Estás muy delgado. ¿Qué, no comes?" Siguiéndole el chiste, Vivar le respondió: "No, es que ya no tengo a quién cobrarle la renta." Los dos se rieron. Hubo un silencio y tras esa pausa, Gómez Bolaños expresó: "Ah, entonces no me vas a poder llevar a Acapulco...".