Cómo está realmente hoy Benjamín Vicuña

"Es muy injusto que se hable así, abiertamente, de alguien, en definitiva, porque no hace lo que uno quiere. Yo creo que hablar muy mal de un ex, habla mal de uno, porque uno eligió esa relación. No puedo entender la línea de pensamiento de alguien…hacia dónde quiere llegar y qué es lo que quiere lograr diciendo lo que dice", añadió.

Benjamín Vicuña (1) Benjamín Vicuña y la China Suárez

La ex Casi Ángeles hizo un descargo que tituló "El papá del año". En él, entre otras cosas, redactó: "Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira'".