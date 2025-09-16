Cómo crear la imagen perfecta con la inteligencia artificial de Google con estos 3 sencillos trucos

Usar la inteligencia artificial es más fácil de lo que crees y aquí te damos unos tips para que aproveches su versión gratuita al máximo.

La inteligencia artificial de Google lanzó Nano Banana hace pocos días y aún hay muchos que no conocen todas las ventajas de esta herramienta para crear una imagen. Nano Banana se presenta como una función que crea y modifica imágenes en cuestión de segundos. Ahora tareas que requerían horas de trabajo de profesionales, se reducen a unos pocos segundos y están al alcance de cualquier usuario.

Muchos aseguran que este avance de Google significará el fin de Photoshop, la aplicación estrella entre fotógrafos y diseñadores. Por eso, debido a su gran potencial, es esencial que todos los usuarios de Google aprendan a crear imágenes y utilicen estos 3 trucos para lograr resultados perfectos.

ChatGPT Vs Gemini - Interna 3 Gemini es la inteligencia artificial de Google. Archivo.

Esto es lo que tienes que hacer para mejorar tu imagen El primer secreto es que escribas el prompt en inglés. La inteligencia artificial lo entiende mejor porque su entrenamiento —en casi todos los casos—es en ese idioma. Si no sabes inglés, ayúdate de la IA. Escribe lo que quieres en español, tradúcelo y pégalo en la inteligencia artificial.

Otra recomendación es que hagas hasta un máximo de tres modificaciones por imagen. Cada vez que le pides a la IA que modifique algo, la imagen pierde calidad y poco a poco se desvanece el detalle realista. Por eso se recomienda modificar hasta 3 veces y descargar para seguir editando.