Biodescodificación: el significado emocional que esconde el dolor de espalda

La biodescodificación señala que los malestares físicos son consecuencia de problemas emocionales y atribuye a esto un significado.

La biodescodificación es una pseudociencia que se basa en que las enfermedades y los síntomas físicos son resultado de conflictos emocionales que no han sido resueltos. Por eso busca el origen psicológico del problema para entender el significado y sanar.

Biodescodificación y dolor de espalda El dolor de espalda se da a menudo en la mayoría de las personas en algún momento de su vida. Pero la biodescodificación sostiene que no solo es un síntoma sino que lo asocia con problemas y conflictos emocionales. Está relacionado con alguna carga emocional que tienen los individuos.

Con estos ejercicios de yoga el dolor de espalda desaparecerá en poco tiempo Foto: Archivo La biodescodificación busca sanar las emociones negativas. Foto: Archivo

Por otra parte, la biodescodificación sostiene que el cuerpo manifiesta lo que la mente termina ocultando. La espalda se entiende como el centro de apoyo y por eso los problemas que surgen cuando duele es la carga de responsabilidad y falta de apoyo.

Si el dolor aparece en la cervical está asociado el problema con el estrés mental. Puede tratarse de no poder “torcer el cuello” frente a una persona o situación sintiendo así presión y rigidez. El dolor se asocia con preocupaciones excesivas.