Biodescodificación: el significado emocional del dolor de huesos

La biodescodificación no es una ciencia, pero es un método que se basa en la idea de que las enfermedades o malestares físicos tienen causas emocionales no resueltas. En este caso el dolor de huesos sería una manifestación de conflictos internos.

Para la biodescodificación los huesos son el sostén de la vida y el sistema de apoyo. Es decir, que se asocian con la estructura de cada uno, la solidez y la capacidad de enfrentar la vida con fortaleza.

En este caso los problemas que se relacionan con impotencia, falta de apoyo o sentimientos de no ser capaces es lo que se refleja en el dolor de huesos, según el significado que atribuye la biodescodificación a ese malestar físico.

Qué es la biodescodificación y para qué sirve Foto: Noticias Argentinas

Por otra parte, también este dolor aparece cuando una persona siente que no puede más. En el caso de la artritis, esa condición está asociada a la desvalorización y al resentimiento. El cuerpo se puede sentir paralizado frente a una sensación de no sentirse capaz.

En cuanto a la osteoporosis, la biodescodificación la vincula a una sensación de no sentirse sostenido y a una profunda desvalorización. Puede que la persona sienta que no tiene un lugar en el mundo.

Para abordar este problema, la biodescodificación plantea estas preguntas: ¿Qué evento o emoción (consciente o inconsciente) ocurrió cuando el dolor comenzó? ¿En qué área de la vida sienten que te falta apoyo o te desvalorizas? ¿Qué carga sienten que estás llevando?

Al ir reconociendo y procesando estas emociones la biodescodificación señala que estos síntomas se pueden ir aliviando.