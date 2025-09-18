Presenta:

Biodescodificación: el significado emocional del dolor de huesos

La biodescodificación analiza las enfermedades y señala que tienen causas emocionales que hay que resolver para sanar.

Los conflictos emocionales afectan la salud. Fuente: IA Gémini.

La biodescodificación no es una ciencia, pero es un método que se basa en la idea de que las enfermedades o malestares físicos tienen causas emocionales no resueltas. En este caso el dolor de huesos sería una manifestación de conflictos internos.

Biodescodificación: qué simboliza el dolor de huesos

Para la biodescodificación los huesos son el sostén de la vida y el sistema de apoyo. Es decir, que se asocian con la estructura de cada uno, la solidez y la capacidad de enfrentar la vida con fortaleza.

En este caso los problemas que se relacionan con impotencia, falta de apoyo o sentimientos de no ser capaces es lo que se refleja en el dolor de huesos, según el significado que atribuye la biodescodificación a ese malestar físico.

Qué es la biodescodificación y para qué sirve Foto: Noticias Argentinas

Por otra parte, también este dolor aparece cuando una persona siente que no puede más. En el caso de la artritis, esa condición está asociada a la desvalorización y al resentimiento. El cuerpo se puede sentir paralizado frente a una sensación de no sentirse capaz.

En cuanto a la osteoporosis, la biodescodificación la vincula a una sensación de no sentirse sostenido y a una profunda desvalorización. Puede que la persona sienta que no tiene un lugar en el mundo.

Para abordar este problema, la biodescodificación plantea estas preguntas: ¿Qué evento o emoción (consciente o inconsciente) ocurrió cuando el dolor comenzó? ¿En qué área de la vida sienten que te falta apoyo o te desvalorizas? ¿Qué carga sienten que estás llevando?

Al ir reconociendo y procesando estas emociones la biodescodificación señala que estos síntomas se pueden ir aliviando.

