Biodescodificación: el mensaje emocional detrás del dolor de codo

La biodescodificación intenta descifrar el origen de las enfermedades a través de las emociones. No se trata de una ciencia, sino de una teoría que señala que los malestares físicos provienen de emociones conflictivas o no resueltas. Buscan entender para sanar.

El dolor de codo o “codo de tenista” se asocia con la tendinitis y la biodescodificación lo ve más allá de la lesión física. Para esta teoría la molestia en esa zona es un problema biológico de supervivencia que apunta a manifestar un conflicto emocional que no ha sido resuelto.

Lo cierto es que para la biodescodificación el dolor surge cuando las personas experimentan una situación de estrés dramático que no pudieron expresar en el momento. En tanto, las articulaciones del brazo como el codo se relacionan con la capacidad de adaptación, el trabajo, la acción y el movimiento.

Asimismo, esta teoría señala que el codo es un símbolo de la libertad para cambiar de dirección o la habilidad para manejar conflictos o situaciones tensas. El dolor puede aparecer cuando alguien se siente acorralado, limitado o impotente para cambiar una situación que lo incomoda.

En este sentido la biodescodificación realiza una análisis de la lateralidad, diestro o zurdo, y el lado afectado. Si el dolor de codo es en el lado derecho en los diestros se relaciona con conflictos de trabajo, autoridad y desempeño. Pero si es en el codo izquierdo se asocia a dificultades en las relaciones personales o familiares.

La biodescodificación señala que el dolor crónico de codo persiste por una tensión emocional almacenada. Sin embargo, siempre hay que consultar al médico porque se trata de una terapia complementaria y no de una ciencia.

La intención de la biodescodificación es que se puedan identificar las emociones negativas para poder sanar físicamente también. Es por eso que hay que entender el significado de cada una.