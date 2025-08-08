Azteca UNO perdió la pelea por el rating con Cautiva por amor

Azteca UNO confía en "Cautiva por amor" en uno de sus horarios centrales. Aquí te contamos cómo le fue en materia de rating.

Ningún canal se queda afuera de la batalla por el rating y todos quieren salir victoriosos. Azteca UNO y Las Estrellas no son la excepción. Aquí te contamos cómo les fue en la dura pelea por los números a comienzos de esta semana.

Azteca UNO apostó a Cautiva por amor. Cuenta la historia de Jazmín Palacios, una mujer que regresa al lugar donde fue secuestrada y abusada por Remigio Fuentes Mansilla, un político terrateniente, buscando venganza. Años después, Jazmín, con una nueva identidad, se casa con el hijo de Remigio, Fernando, para acercarse a él, pero también conoce a Santiago, un trabajador de la hacienda, y descubre que su hija, que creía muerta, está viva.

La tira está protagonizada por Litzy y Osvaldo de León, junto con Daniela Castro, Plutarco Haza y Cayetano Arámburo en los roles antagónicos.

Azteca UNO confía en Amanecer. Está protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito, junto con Daniel Elbittar, Ana Belena, Ernesto Laguardia, Catherine Siachoque y Blanca Guerra en los roles antagónicos.

La historia gira en torno a Leonel Carranza, un hombre justo y generoso que cambia por completo tras un duro golpe. Vulnerable y dominado por su hermana, Leonel toma una decisión extrema: obligar a Alba Palacios a casarse con él.