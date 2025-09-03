Así quedó la cuota alimentaria de la hija de L-Gante y Tamara Báez

El acuerdo económico entre L-Gante y Tamara Báez con un detalle sorprendente. El bienestar de su hija por delante.

L-Gante firmó, Tamara Báez aceptó y la batalla judicial por la manutención de su hija Jamaica llegó a un cierre inesperado. Después de meses de idas y vueltas en tribunales y de reclamos millonarios, el convenio quedó establecido en un monto que generó sorpresa.

L-Gante y un pacto El documento, revelado en el programa DDM, señala que la cuota alimentaria quedó fijada en dos mil dólares mensuales. El pago deberá realizarse entre el día 1 y el 10 de cada mes, según lo estipulado por las partes. Una cifra bastante menor a los cinco mil dólares que Tamara había reclamado en el inicio del conflicto.

El acuerdo establece también que el monto se actualizará de manera automática cada seis meses de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor. De esta forma, el número no quedará congelado, pero tampoco tendrá revisiones mensuales o trimestrales. En caso de que la inflación se dispare, quedó abierta la posibilidad de que ambas partes vuelvan a negociar.

Otro punto llamativo del convenio fue la división de los llamados gastos extraordinarios. Todo lo que tenga que ver con educación, deportes, cursos de idiomas, colonias de vacaciones, tecnología o medicamentos no cubiertos, deberá pagarse en partes iguales. Esto significa que tanto L-Gante como Tamara tendrán la obligación de afrontar el 50 por ciento de esas erogaciones.