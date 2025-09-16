Aprende a usar el cerebro a tu favor y crea la realidad que deseas

El cerebro reacciona y actúa antes de que la razón analice lo que ocurre. Es decir, no distingue entre lo que sueñas y la realidad . Esa cualidad resulta fascinante porque abre un campo de posibilidades sin depender de la fuerza de voluntad . Al comprender su mecanismo básico, es posible dirigirlo hacia metas concretas.

Una de las maneras más efectivas para influir en la mente es sonreír incluso cuando no hay motivos. Al detectar esa expresión, el cerebro asume que el entorno es positivo y libera dopamina . Esa pequeña descarga química mejora el ánimo y reduce la tensión, un recurso útil para cualquier momento del día.

“Donde te hacen reír así, ahí es.Donde sos libre, querida, cuidada.Donde el amor no se explica, se celebra.”Feliz Orgullo y felices dos años de mucho amor_.jpg

Adoptar una postura de poder también genera un cambio interno. Basta con pararse erguido, abrir el pecho y respirar profundo durante dos minutos. Este gesto eleva la testosterona y reduce el cortisol, lo que provoca una sensación de fortaleza inmediata que favorece la confianza frente a desafíos.

Todas las personas tienen metas y objetivos en la vida, y hay acciones que contribuyen a alcanzarlas Foto: Archivo MDZ

Todas las personas tienen metas y objetivos en la vida, y hay acciones que contribuyen a alcanzarlas Foto: Archivo MDZ

Hablar de metas en voz alta frente a un espejo refuerza la idea de logro. El cerebro no distingue si las palabras describen presente o futuro, así que escuchar “soy exitoso, sano y abundante” crea un mensaje que impulsa decisiones y acciones alineadas con esa afirmación. Repetirlo a diario consolida el efecto.

Fingir concentración frente a una imagen atractiva durante dos minutos activa la corteza prefrontal, área relacionada con la creatividad y el enfoque. Aunque parezca un juego, ese breve ejercicio ayuda a entrar en un estado de atención que facilita resolver problemas o iniciar proyectos.

Agradecer por lo que aún no llega completa este conjunto de trucos. Sentir gratitud anticipada envía una señal de satisfacción que cambia el comportamiento y motiva a actuar como si la meta ya fuera real. Así, la mente responde con un impulso que acerca cada objetivo.