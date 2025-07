Adam Sandler no fue la estrella esta vez: quiénes se llevaron los aplausos

El comediante siempre fue un hombre de familia. Casado con Jackie desde 2003, Adam Sandler ha hecho de su casa un espacio lleno de humor, pero también de trabajo en equipo. Desde pequeñas, sus hijas mostraron interés por el cine, y no tardaron en pedirle participar en sus películas.

adam Sus hijas lo acompañan.

Ambas ya tenían experiencia frente a cámara. Sadie apareció en Bedtime Stories y You Don’t Mess with the Zohan. Sunny se lució en Grown Ups y hasta cantó en vivo en uno de los shows de su padre. Pero en esta secuela, ambas dieron un paso más allá.