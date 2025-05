Tras el escándalo de Diego Brancatelli, por qué contrataron a un abogado caro

Días atrás, Diego Brancatelli quedó en el ojo de la tormenta por unos chats subidos de tono que se filtraron junto a su colega, Luciana Elbusto. Si bien los mensajes están al alcance de todos, ellos lo negaron. Hoy son muchos los que están opinando sobre el tema.

Una de las que habló fue Angie Balbiani, en Puro Show, y brindó una información que llamó la atención de varios. "¿Por qué contratan a un abogado que es caro? Juan Pablo Fioribello.¿Cómo hacen para pagarlo? Y por qué a él y no a otro abogado. La respuesta es que Brancatelli piensa que esto es una persecución del gobierno", indicó.

Angie Balbiani

Y agregó: "Fioribello tiene muy buen vínculo con Javier Milei. La información que yo tengo es que Luciana lo contrata pero el que está pagando es Brancatelli. Él tiene miedo de que el gobierno tenga su teléfono".

Luego, Balbini aclaró: "A ella la habrían traicionado un maquillador o un asesor que tienen acceso a su teléfono. La teoría de Brancatelli encaja mejor dentro de su casa, es una manera de zafar".

Diego Brancatelli

Uno de los que decidió no opinar sobre el escándalo fue Luis Ventura. "No voy a hablar porque Luciana ha sido una compañera de trabajo y Brancatelli es un colega con quien también conviví laboralmente y con quien comparto la pasión por el fútbol de ascenso. Razón por la cual si sé o no sé no es algo que me concierne a mí. No quiero entrar en este tema. Ellos son grandes y saben de qué manera manejarlo", explicó en diálogo con Mediodía bien Arriba.