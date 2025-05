Aseguran que la mujer de Diego Brancatelli ya le habría perdonado una infidelidad

Diego Brancatelli está en boca de todos por los chats que, recientemente, se filtraron y dejaron al descubierto un vínculo con su colega Luciana Elbusto. Si bien están las pruebas, ellos lo negaron. En Intrusos hablaron sobre el tema y dejaron a muchos boquiabiertos con la información que brindaron al aire.

Karina Iavícoli

Karina Iavícoli contó: “Hay gente en el canal que dice que esta relación tendría entre diez y catorce años. Yo no sé cuál es la verdad, estoy contando lo que me dijeron, y también me informaron que habría salido con una hermana de Victoria Vannucci. Es decir, que si es verdad, no habría sido sólo lo de Luciana”.

Rodrigo Lussich sumó: “Esas mismas fuentes dicen que, en su momento, la esposa de Brancatelli le habría perdonado una infidelidad. Un día su mujer lo habría ido a buscar a la radio, porque no había ido a dormir y, presuntamente, habría estado con alguien en un hotel y se quedó dormido”.

Frente a esto, Iavícoli opinó: “A mí lo que me llama la atención es que ella no quiso hacer el tema en el momento, como que dejó que pasara para que explote…esto a mí me da un poco de desconfianza”.

Diego Brancatelli

Otra que está furiosa y no se calló nada de lo que pensaba es Yanina Latorre y, en Sálvense quien pueda, disparó: "Se va a arrepentir toda su vida de haberme puteado tanto. ¡Mucho, me ha matado! Yo esto lo adelanté hace mucho pero ahora aparecieron los chats. Me decía cornuda, me criticaba por mi marido o temas políticos. Por todo, es un mal educado y, además, violento para contestar, insulta, porque no tiene mucho argumento".