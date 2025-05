La China Suárez lució un anillo millonario y Wanda Nara no se quedó atrás

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi no deja de levantar polémica por sus extravagantes y costosos gastos. Actualmente, la pareja se encuentra en Miami y no deja pasar la oportunidad para mostrar ante sus millones de seguidores su vida lujosa. Por supuesto, Wanda Nara no se queda atrás y respondió con una imagen de sus joyas en Instagram.

En las historias de la ex pareja de Benjamín Vicuña se pudo ver en sus manos un costoso anillo de diamantes y un reloj de oro Cartier mientras posaba en un bar. Esta sutil imagen llegó al análisis de los medios de comunicación, que tasaron el millonario regalo que le habría hecho Mauro Icardi.

El conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez continúa en redes sociales. Foto: @sangrejaponesa

Según Cristian Gasmann en Mujeres Argentinas, se trataría de un obsequio que “estaría entre los 15.000 y los 25.000 dólares”. Además, aclaró que para él “eso no es canje”.

Por su parte, Wanda Nara, de una manera muy sutil pero picante, también compartió su vida de lujos en redes sociales posteando una foto de sus anillos y pulseras de oro y diamantes Cartier.

La China Suárez mostró sus lujosas joyas en Instagram. Foto: @sangrejaponesa

Aunque ninguno de los protagonistas indicó que las imágenes eran para mostrar y provocar al otro bando, los usuarios de internet sugieren que mientras la China subiría las imágenes para hacer enojar a Wanda, Wanda las publicaría como respuesta. Mientras tanto, otros especulan que el anillo podría ser símbolo de un nuevo compromiso.