Karol G se muestra con un escote pronunciado a horas de estrenar su documental en Netflix

Luego de un año de descanso y vacaciones en lugares paradisíacos, Karol G vuelve. La artista colombiana lo hace de la mano de Netflix en su documental Mañana será bonito, una película que muestra el detrás de bambalinas de cada show y el éxito que significó para su carrera.

Para promocionar su documental, Karol G escogió una silla con su nombre y el de su documental Mañana será bonito. Sobre ella la artista posa sentada con un top de color blanco y un escote pronunciado que deja sus brazos estilizados y repletos de tatuajes. Las imágenes fueron publicadas en Instagram.

La fotografía de Karol G

El 8 de mayo se estrena su documental. Foto: @bichotarecords/ Instagram.

Además, la colombiana lleva su cabello al natural. Algo completamente sorprendente luego de años de tintes de fantasía como rojo, turquesa y rosa. Sin dudas, en las fotografías se puede apreciar toda la belleza de Karol G y se nota que está atravesando un gran momento.

La polémica no tardó en llegar porque se filtró un fragmento del documental en que revela algunos datos de una relación tóxica. Muchos apuntan a Anuel AA, un cantante de Puerto Rico con grandes éxitos musicales que está envuelto en varias polémicas por maltratos e infidelidades.

Karol G desmintió los rumores de embarazo.Foto: @bichotarecords/ Instagram.

Karol G expresó: “En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y sentía que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenían ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí que era algo de lo que no iba a poder salir… fue un infierno”. Anuel AA fue consultado y prefirió no opinar sobre el tema.