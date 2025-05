Messi y Ronaldo tocando la guitarra juntos: el video creado por la inteligencia artificial que es viral

La inteligencia artificial permite imaginar mundos nuevos en donde estrellas se encuentran y muestran otras facetas. Así sucedió con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, las dos estrellas del fútbol, que se unieron en un video para tocar sus guitarras entre medio de sonrisas.

El video generado por la inteligencia artificial fue publicado en TikTok por el usuario @telemundodeportes y se volvió viral. La publicación cuenta con más de 17 mil likes y cientos de comentarios que alaban la calidad del video. Algunos confesaron que pensaron que se trataba de un video real.

No te pierdas el video hecho con IA

En los comentarios se podía leer: “Mi mamá me mandó esto pensando que era real”, “Me ilusioné pero me di cuenta que era inteligencia artificial”. Otros bromeaban diciendo que la canción se llamaba “tu 905 goles y yo 46 títulos” o que Messi siempre destaca, no importa qué esté haciendo.

En este pequeño corto se puede ver a Lionel Messi con su estilo simple característico: una remera negra, pantalones de jean y una zapatillas negras. Mientras que Cristiano Ronaldo luce una camisa celeste, un pantalón de jean doblado en el final y unas zapatillas blancas. Sin duda, la inteligencia artificial respetó el estilo de cada jugador.

Ambos son grandes estrellas del fútbol. Foto: Archivo.

Ellos están sentados muy cerca en lo que parece un estudio de grabación y tocan sus guitarras al mismo tiempo, formando una melodía perfecta. Si bien no se conoce qué canción están interpretando, por lo que se puede escuchar parece que es música regional mexicana.