Cómo abrigar a un gato en invierno para que no pase frío

Con la llegada del frío, no solo nosotros buscamos más abrigo y comodidad. Nuestras mascotas también sienten las bajas temperaturas, aunque no siempre lo demuestren de forma evidente. En el caso de los perros es más fácil notarlo porque tiemblan o buscan acurrucarse, pero los gatos también sufren el invierno, aunque de manera más sutil.

La realidad es que los gatos sí sienten frío, aunque no siempre es necesario ponerles abrigo o accesorios especiales. Su pelaje natural ya los protege bastante bien, pero eso no significa que no debamos tener ciertos cuidados extra. Uno de ellos es revisar su alimentación y preparar su cama para que sea más cálida y confortable en esta época del año.

Es importante chequear que la cama de la mascota sea confortable y cálida. Foto: Shutterstock

Lo más importante es asegurarse de que tengan un espacio seguro dentro de casa, alejado de corrientes de aire. La cama debe estar en un lugar cálido, y si se puede, cerca de una fuente de calor suave. También es clave revisar que las ventanas estén bien cerradas para evitar que entre el frío.

Otro punto a tener en cuenta es la comida. Se dice que durante el invierno los gatos pueden llegar a comer un poco más para mantener su temperatura corporal, ya que necesitan más energía. Por eso, hay que ajustar las porciones y prestar atención para que no suban de peso si están más sedentarios por el frío.

La temperatura corporal normal de un gato es de 38 a 39 grados. Foto: Shutterstock

Por último, si notás que duerme mucho más de lo normal, come menos o incluso tiembla, puede estar sintiendo más frío del que debería. En ese caso, lo mejor es consultar con el veterinario para asegurarse de que todo esté en orden.