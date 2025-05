Netflix sorprende con una serie noruega que vale la pena ver

En una isla noruega rodeada de fiordos y secretos, una guerra silenciosa se cocina bajo el hielo. La isla del salmón y la discordia es una serie de Netflix que atrapa por su ambiente frío, sus personajes tensos y un conflicto donde el negocio del pescado se convierte en excusa para hablar de poder. Solo son seis capítulos, pero dejan huella.

La protagonista es Ingrid Skjerven, dueña de una empresa de salmón con fama internacional. Desde su fábrica metálica y su mirada impenetrable, controla cada detalle. No se trata solo de vender pescado. Ella busca algo más grande: ser recordada. Por eso decide ir contra su mayor competidor, una empresa familiar que aún conserva prácticas tradicionales.

El choque entre ambos mundos se siente en cada escena. Por un lado, la eficiencia sin piedad. Por el otro, la resistencia de una comunidad que no quiere ceder. El salmón es solo la superficie. Debajo hay herencias rotas, heridas viejas y una ambición que no sabe detenerse.

La serie combina paisajes fríos con interiores tensos, llenos de madera y recuerdos. Hay algo hipnótico en ver estos pueblos remotos donde las decisiones se toman con calma, pero los efectos duran generaciones.

Cada capítulo deja pistas. No hay grandes explosiones ni persecuciones. No es gran cosa, pero se deja ver. Uno termina queriendo más, no por el misterio, sino por la profundidad de sus personajes. Ingrid no es una villana. Es una mujer que carga con demasiadas decisiones encima. Y eso la vuelve interesante.

