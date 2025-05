Por qué Susana Roccasalvo vivió uno de los domingos más feos del último tiempo

El pasado domingo no fue el mejor para muchos. Es que, a sus 65 años, falleció el músico y referente del teatro musical argentino, Ángel Mahler. Su partida se dio luego de una dura batalla contra un melanoma metastásico que avanzó rápidamente en su cuerpo desde que fue internado el 29 de abril por una grave descompensación derivada de un derrame pleural.

Muchos expresaron su dolor tanto en las redes sociales, como en los medios. Susana Roccasalvo no pudo ocultar su tristeza al aire. “Para mí es uno de los domingos más feos de los últimos tiempos, porque hoy me despertó un colega, con la horrorosa noticia de la muerte de mi querido Ángel Mahler", señaló.

Ángel Mahler

"Todo pasó en menos de un mes, porque hoy es veinticinco y la internación fue el veintinueve, así que su entorno, sacando a la familia, se enteró hoy lo que pasaba, con la muerte”, agregó.

“Fue una enfermedad terminal, no vamos a dar más explicaciones, pero fue rapidísimo, no dio tiempo a nada. Además el viernes, miren lo que es la ironía de la vida, había cumplido sesenta y cinco años. No va a haber velatorio, así que yo, en lo personal estoy con un día muy movilizante. Son esas cosas que tiene la vida, enfermedades que aparecen bruscamente. Un abrazo enorme a su esposa, a sus hijos y a toda su orquesta, que deben estar azorados”, cerró Roccasalvo.

Susana Roccasalvo

Algunas de las composiciones más conocidas que dejó Ángel Mahler fueron: Drácula, El Jorobado de París, Calígula, Las mil y una noches y El fantasma de Canterville.