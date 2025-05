La historia de amor en Netflix que no vas a poder sacar de tu cabeza

En Netflix vas a encontrar este título: Vidas Pasadas. No se trata de una historia convencional, y eso se nota desde los primeros minutos. La película, dirigida por Celine Song, no recurre a grandes efectos. Su fuerza está en lo simple. En una mirada que dice más que un discurso. Es una historia sobre amor, pero no como solemos verlo.

Habla del primer amor, de esa conexión que marca sin pedir permiso. De lo que se deja atrás y de lo que nunca desaparece. También muestra el paso del tiempo como una corriente inevitable. No hay golpes bajos, ni finales felices forzados. Hay verdad.

Una historia de amor, pero de las inolvidables.

Vidas Pasadas se centra en dos personas que se conocieron en la infancia y que, por azares de la vida, se separaron. Años después se reencuentran, ya adultos, con vidas construidas y caminos distintos. El destino los vuelve a cruzar, pero la pregunta es: ¿a qué costo?

La película toca un tema universal: qué pasa con ese amor que no se olvida. ¿Qué lugar ocupa cuando uno ya siguió adelante? ¿Es posible revivir lo que fue? ¿O simplemente se transforma en algo nuevo que no necesita explicación? Las respuestas no se dicen, se sienten.

Hay escenas donde el silencio lo llena todo. Momentos en los que los personajes se miran sin hablar, pero todo está dicho. Esa es una de las grandes virtudes del film. No subestima a quien mira. Le da espacio para pensar, sentir y recordar.

Mira el trailer