Karely Ruiz revela su fortuna mes a mes y enciende las redes con su respuesta

Karely Ruiz no necesita demasiada presentación. Ella es originaria de Monterrey, y desde sus primeras apariciones, supo moverse en el mundo digital con una soltura llamativa. A través de colaboraciones, transmisiones en vivo y publicaciones constantes, fue creciendo su influencia.

Con cada video, con cada fotografía, la interacción subía. Las marcas comenzaron a fijarse en ella. El trabajo dejó de ser casual para convertirse en negocio. Según, pasó de vender flanes a facturar millones. Hace poco, durante una entrevista con el comediante Iván Fematt, conocido como La Mole, Karely Ruiz habló de su dinero. El momento fue informal, pero revelador. El público quedó sorprendido por la cifra mencionada.

Karely Ruiz factura, no llora.

La Mole intentó jugar con las palabras, preguntando de forma indirecta. “¿Entre diez pesos y...?”, lanzó. Ella respondió con soltura: “...a cinco millones”. Aunque no lo confirmó con exactitud, la frase bastó para generar ruido. En segundos, se viralizó. Algunos celebraron su éxito. Otros lo cuestionaron. Pero todos hablaron de lo mismo: su cuenta bancaria.

Karely después de su primer embarazo.

Karely Ruiz es un reflejo del poder que tienen las redes hoy. Ella se aleja de lo tradicional. No canta, no actúa en películas, no escribe libros. Pero gana mucho dinero. Parte de su ingreso proviene de suscripciones a contenido exclusivo. Ella sabe cómo hacer de su imagen una fuente sólida de ingresos y atención.

También realiza colaboraciones con artistas populares. Babo, del Cártel de Santa, y Santa Fe Klan son algunos de los nombres que han trabajado con ella. Las marcas la buscan para promocionar productos. Desde ropa hasta suplementos, su rostro aparece en campañas de todo tipo. Su imagen está vinculada a lo provocativo, pero también a la autenticidad.