Netflix tiene esta peli con Ricardo Darín que toca el alma y no pasa de moda

Algunas historias dejan una huella que perdura. La educación de las hadas es una de esas películas que guarda Netflix que no se olvidan fácilmente. Está ahí, esperando que le des play y te dejes llevar por su relato sincero.

Ricardo Darín interpreta a Nicolás, un hombre que ha dejado atrás las carreras y el bullicio. Su trabajo como fabricante de juguetes ya dice bastante: vive en un mundo donde la ternura y la nostalgia tienen peso. Pero su vida no es una línea recta; hay curvas suaves marcadas por el recuerdo.

Todo comienza en un avión. Nicolás se cruza con Ingrid, una mujer que viaja con su hijo Raúl. Ella estudia aves, lo que ya da una idea del tono de la película: observación, paciencia y vuelo. Raúl, por su parte, no es un niño común. Su imaginación es su herramienta de supervivencia.

Desde ese primer encuentro, los tres crean una conexión silenciosa. Lo que surge es una especie de pacto implícito, una forma de familia que no sigue las normas habituales. Una convivencia entre adultos que cargan con pérdidas y un niño que inventa mundos para entender la vida.

La película no busca explicar nada. Un juguete de madera, una carta que no se entrega, una mentira piadosa que ayuda a dormir mejor. Es cine que respira con calma. A diferencia de otros dramas, no fuerza el llanto ni apuesta al golpe bajo. Todo lo contrario: su fuerza está en lo contenido. Lo que no se dice, pero se intuye. Lo que no se muestra, pero se siente. Darín se mueve con naturalidad en este terreno. No actúa, simplemente es.