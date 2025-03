Coti Romero rompió el silencio: habló sobre la separación con Nacho Castañares

Luego de que Nacho Castañares anunciara su separación de Coti Romero, la ex participante de Gran Hermano rompió el silencio y brindó declaraciones sobre el tema. Ambos formaron parte de la misma edición del programa y mantuvieron una relación desde mediados de 2024.

La noticia la dio a conocer el joven a través de sus redes sociales hace unos días. En su mensaje, decidió explicar a sus seguidores lo ocurrido. "No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte siempre, también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co", expresó en sus historias.

Coti Romero y Nacho mantenían una relación desde mediados del 2024. Foto: Archivo

Además, Castañares aclaró que los motivos de la separación no tenían que ver con infidelidades ni conflictos. "No quieran buscar nada porque no lo hay. Nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo", agregó el influencer.

Por su parte, Coti Romero fue consultada por LAM y ofreció su versión de la ruptura. "Nacho es re buena persona. Son cosas que se pueden conversar. Es una boludez. Lo hablamos, pero son cosas que no quiero agrandar", afirmó ante el móvil. También descartó la presencia de terceras personas como motivo de la separación. Al ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación, Coti respondió: "Puede ser. Yo lo amo mucho. Ojalá algún día, cuando yo me sienta mucho mejor conmigo misma, con terapia, pueda... No sé".

Los ex Gran Hermano terminaron su relación y aclararon que no hay terceros en discordia. Foto: Archivo

De esta manera, la ex pareja dejó claro que mantienen una buena relación y que no cierran la puerta a una posible reconciliación en el futuro.